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صافي ربح ديار الإماراتية يهبط 7.6% في الربع/1

Thu Apr 21, 2016 6:10am GMT
 
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دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة ديار العقارية في دبي اليوم الخميس هبوطا في صافي ربح الربع الأول بنسبة 7.6 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا بلغ 51 مليون درهم (13.89 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار.

ولم تذكر ديار حجم ربحها في الفترة المقابلة من العام الماضي لكن بيانات رويترز تظهر أنها حققت صافي ربح بلغ 55.2 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 