سهم أرابتك الإماراتية يرتفع بعد توقعات الشركة ببلوغ حد التعادل في 2016

* رئيس الشركة العقارية الخاسرة قال أمس الأربعاء إن الشركة قد تبلغ حد التعادل بين الإيرادات والمصروفات في 2016 وإنها ينبغي أن تعود إلى تحقيق أرباح في السنة التالية.