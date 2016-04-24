بيان: هبوط صافي ربح بنك المشرق 18.3 % في الربع/1

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول في بيان اليوم الأحد إن صافي ربحه تراجع 18.3 بالمئة في الربع الأول من العام نتيجة اخفاقه في استرداد عدد كبير من الديون الرديئة مثلما حدث قبل عام.

وقال البنك إنه حقق أرباحا صافية 532 مليون درهم (144.9 مليون دولار) في الربع الأول انخفاضا من 651 مليون درهم قبل عام.

وقال "إذا أخذنا بالاعتبار التعديلات التي طبقت لدعم التعافي في الربع الأول من 2015 فإن صافي الأرباح المعدل سنويا هذا الربع يبقى عند السوية ذاتها كما في العام الماضي."

وجنب البنك 366 مليون درهم كمخصصات للديون المتعثرة ارتفاعا من196 مليونا قبل عام.

وبلغت القروض والسلف في الربع الأول 61.1 مليار درهم بزيادة 7.9 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي ونمت الودائع 6.3 بالمئة إلى 75.6 مليار درهم.