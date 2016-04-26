صافي ربح اتصالات الإماراتية ينخفض 8% في الربع/1

دبي 26 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) المدرجة في أبوظبي اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها ثمانية بالمئة في الربع الأول من العام.

وقال الشركة في بيان إن ربحها الصافي بلغ ملياري درهم (544.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. يأتي ذلك مقارنة مع ربح قدره 2.18 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل اتصالات بصورة مباشرة وغير مباشرة في نحو 17 بلدا بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وكان محللون في المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعوا أن تسجل الشركة التي كانت تحتكر السوق في السابق ربحا فصليا قدره 1.93 مليار و1.99 مليار درهم على الترتيب.

وذكرت اتصالات أن انخفاض الأرباح يرجع إلى عوامل من بينها ارتفاع مصاريف التشغيل وخسائر سعر الصرف في الربع الأول مقابل مكاسب من سعر العملة في الفترة المقابلة من 2015.

وجاء تراجع الأرباح رغم تحقيق اتصالات إيرادات قدرها 12.85 مليار درهم في الربع الأول بزيادة واحد بالمئة مقارنة مع 12.73 مليار درهم قبل عام.

وبلغ عدد مشتركي اتصالات 165 مليون مشترك حتى 31 مارس آذار بانخفاض واحد بالمئة عن عددهم قبل عام.