انخفاض صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 18.2% في الربع/1

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء تراجعا نسبته 18.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من هذا العام مع انخفاض دخله من الأنشطة الأساسية وزيادة المخصصات.

وقال ثالث أكبر البنوك الإماراتية من حيث حجم الأصول في بيان للبورصة إن صافي ربحه العائد للمساهمين بلغ 1.02 مليار درهم (277.7 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 1.25 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا صافي ربح 1.13 مليار و1.28 مليار درهم في الربع بالترتيب.

وزاد حجم السيولة التي جنبها البنك للقروض الرديئة إلى 352.2 مليون درهم في الربع الأول مقابل 241.3 مليون درهم قبل عام.

وذكر البيان أن معظم هذا المبلغ ذهب لتدعيم المخصصات العامة نظرا لزيادة حجم دفتر القروض في ضوء أوضاع السوق الحالية.

وقال البنك إن حجم القروض والسلفيات زاد 11 بالمئة ليصل إلى 156.7 مليار درهم حتى 31 مارس آذار.

وتراجع دخل البنك من أنشطته الأساسية المعروفة بالفائدة الصافية ودخل التمويل الإسلامي أربعة بالمئة إلى 1.57 مليار درهم مما أسهم بدوره في انخفاض صافي الربح.

وارتفع حجم الودائع 15 بالمئة إلى 147.3 مليار درهم حتى 31 مارس آذار مقارنة بمبلغ 128.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل عام.

(الدولار=3.6726 درهم إماراتي)