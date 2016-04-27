انخفاض صافي ربح بنك الخليج الأول بالإمارات 6% في الربع/1

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول اليوم الأربعاء انخفاض صافي الربح ستة بالمئة في الربع الأول من العام مع تراجع الدخل من الرسوم والعمولات.

وقال ثالث أكبر بنوك أبوظبي من حيث حجم الأصول في بيان للبورصة إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 1.33 مليار درهم (362.2 مليون دولار) في الثلاثة شهور الأولى حتى 31 مارس آذار مقارنة بصافي ربح 1.42 مليار درهم خلال نفس الفترة قبل عام.

وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن يبلغ صافي الربح الفصلي 1.27 مليار درهم و1.51 مليار درهم على التوالي.

وانخفض دخل الرسوم والعمولات عشرة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة قبل عام إلى 365 مليون درهم واستقر دخل الفائدة الصافية والتمويل الإسلامي على نطاق واسع خلال نفس الفترة عند 1.59 مليار درهم.

وبلغت مخصصات الديون الرديئة 376 مليون درهم حتى نهاية الربع الأول بزيادة واحد بالمئة على أساس سنوي.

وزادت القروض والسلفيات سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 152.5 مليار درهم حتى 31 مارس آذار.

لكن الودائع تراجعت خلال نفس الفترة بنسبة اثنين بالمئة إلى 140.8 مليار درهم.