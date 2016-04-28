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صافي ربح دبي للاستثمار يرتفع 5.4% في الربع/1

Thu Apr 28, 2016 6:12am GMT
 
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دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة دبي للاستثمار اليوم الخميس ارتفاع صافي ربحها في الربع الأول من هذا العام بنسبة 5.4 بالمئة.

وقالت الشركة ‭-‬التي تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة قدرها 11.5 بالمئة‭-‬ فيها في بيان إنها حققت ربحا بلغ 297.5 مليون درهم (81 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار.

يقابل هذا ربح بلغ 282.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

(الدولار = 3.6725 درهم إماراتي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
 