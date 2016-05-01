مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح إعمار دبي 17% في الربع/1

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من ماثيو سميث

دبي أول مايو أيار (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية بدبي وهي الشركة المشيدة لأعلى برج في العالم اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام 17 بالمئة مع ارتفاع المبيعات وازدهار وحدتي الضيافة والتجزئة رغم حالة الضعف بالسوق المحلية.

وقالت الشركة التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 1.21 مليار درهم (329.44 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار وذلك مقارنة مع 1.03 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تبلغ أرباح إعمار في الربع الأول 1.22 مليار درهم.

وفي الشهر الماضي قال رئيس مجلس إدارة إعمار إنه كان "متخوفا حقا" من أوضاع السوق أوائل 2016 لكن بواعث القلق هدأت بفعل ارتفاع قيمة المبيعات العقارية لإعمار 70 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 4.19 مليار درهم.

تحققت الزيادة رغم التراجع المطرد في أسعار العقارات بالإمارة عن ذروة 2014 وتوقع خبراء القطاع مزيدا من الانخفاضات هذا العام.

وحققت الوحدة العقارية للشركة إيرادات بلغت 1.97 مليار درهم في الربع الأول بزيادة 32 بالمئة على أساس سنوي. ولا تقوم الشركة بتقييد مبيعات العقارات كإيرادات على الفور بل تدرجها تدريجيا تمشيا مع أعمال الإنشاءات.