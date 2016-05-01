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ارتفاع صافي ربح سوق دبي المالي 27% في الربع/1

Sun May 1, 2016 1:46pm GMT
 
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دبي أول مايو أيار (رويترز) - أعلنت سوق دبي المالي شركة البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام 27 بالمئة مع زيادة نشاط التداول.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت 86 مليون درهم (23.4 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 67.7 مليون درهم قبل عام.

رسوم التداول هي المصدر الرئيس لدخل سوق دبي المالي وبلغت قيمة تداولات الأسهم 40.6 مليار درهم في الربع الأول من 2016 ارتفاعا من 37.7 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتملك حكومة دبي حصة أغلبية في سوق دبي المالي عن طريق الشركة القابضة بورصة دبي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 