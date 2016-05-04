طاقة الإماراتية: لا نجري أي محادثات لبيع أصول النفط والغاز
دبي 4 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة طاقة الإماراتية في أبوظبي اليوم الأربعاء إنها لا تجري محادثات مع أي كيان لبيع أصول في قطاع النفط والغاز.
ولم يذكر البيان المقتضب الذي أرسلته الشركة لبورصة أبوظبي المزيد من التفاصيل.
كانت رويترز قالت يوم الأحد إن طاقة تدرس بيع أصولها الخارجية في قطاع النفط والغاز لشركة حكومية أخرى في أبوظبي. وامتنعت طاقة عن التعليق على الخبر.
وأظهر التقرير السنوي للشركة لعام 2015 أنها وقعت اتفاقا مع "طرف ذي صلة" يتم بمقتضاه -بناء على طلب طاقة- شراء هذا الطرف أصولها في قطاع النفط والغاز في أمريكا الشمالية وحقل أتروش بإقليم كردستان العراق إلى جانب معظم أصولها في أوروبا مقابل سعر متفق عليه. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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