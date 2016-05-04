طاقة الإماراتية: لا نجري أي محادثات لبيع أصول النفط والغاز

دبي 4 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة طاقة الإماراتية في أبوظبي اليوم الأربعاء إنها لا تجري محادثات مع أي كيان لبيع أصول في قطاع النفط والغاز.

ولم يذكر البيان المقتضب الذي أرسلته الشركة لبورصة أبوظبي المزيد من التفاصيل.

كانت رويترز قالت يوم الأحد إن طاقة تدرس بيع أصولها الخارجية في قطاع النفط والغاز لشركة حكومية أخرى في أبوظبي. وامتنعت طاقة عن التعليق على الخبر.