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أرباح داماك تتراجع 15% في الربع/1 بسبب تقلص الإيرادات

Mon May 9, 2016 6:55am GMT
 
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دبي 9 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة داماك العقارية في دبي اليوم الاثنين انخفاض صافي ربحها في الربع الأول بنسبة 15 بالمئة نتيجة هبوط الإيرادات.

وذكرت الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في بيان لبورصة دبي أن صافي ربحها بلغ 1.05 مليار درهم (285.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 1.23 مليار درهم قبل عام.

وبلغ حجم إيرادات داماك في الربع الأول 1.62 مليار درهم مقابل 2.43 مليار درهم قبل عام. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 