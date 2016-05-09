لمحة -سهم العربية للطيران يرتفع بعد إعلان الأرباح الفصلية

0607 جمت - * سهم العربية للطيران يرتفع 2.4 بالمئة إلى 1.27 درهم للسهم. * الشركة أعلنت ارتفاع صافي ربحها في الربع الأول بنسبة 42.2 بالمئة إلى 111.1 مليون درهم (30.3 مليون دولار) حيث ارتفعت الإيرادات إلى 945.8 مليون درهم من 886 مليونا قبل عام. * كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ربحا بواقع 88.8 مليون درهم في الربع الأول. * من بين ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم وهم ممن راقبوا أداء الشركة منذ الربع الماضي كانت توصية خمسة "شراء" السهم في حين كانت توصية الاخير "الاحتفاظ" بالسهم مع سعر مستهدف 1.60 درهم. * مستوى المقاومة الفنية عند مستوى الذروة الذي جرى تسجيله في أبريل نيسان عند 1.28 درهم للسهم. * مؤشر بورصة دبي يرتفع 0.4 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)