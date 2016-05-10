صافي ربح الدار العقارية الإماراتية يرتفع 14.1% في الربع/1

دبي 10 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة الدار العقارية في أبوظبي اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الربع الأول 14.1 بالمئة لتظل بذلك على مسار تحسن نتائج أرباحها.

وبحسب بيانها المالي فإن الشركة المرتبطة بالحكومة والتي سجلت ارتفاعا في الأرباح في تسعة من الفصول العشرة السابقة حققت ربحا عائدا على المساهمين بلغ 649 مليون درهم (176.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 مارس آذار.

ويقارن هذا مع ربح بلغ 568.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الدار ربحا فصليا قدره 453.6 مليون درهم.

وبلغ حجم إيرادات الدار في الربع الأول 1.23 مليار درهم ارتفاعا من 1.18 مليار درهم قبل عام.