مقدمة 1-طاقة الإماراتية تسجل خسائر في الربع/1 بفعل هبوط النفط

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أبوظبي 11 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة للحكومة اليوم الأربعاء تسجيل صافي خسارة في الربع الأول متأثرة بانخفاض أسعار النفط.

وقالت طاقة التي تمتلك حكومة أبوظبي معظم أسهمها إنها سجلت صافي خسارة عائدة للمساهمين قدرها 608 ملايين درهم (165.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع صافي ربح بقيمة 256 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وأدى انخفاض أسعار النفط والغاز الذي تبيعه طاقة بنسبة 43 بالمئة إلى تقلص إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 24 بالمئة إلى 3.9 مليار درهم.

وسجلت إيرادات الكهرباء والماء هبوطا طفيفا لتصل إلى 2.1 مليار درهم في الربع مقابل 2.2 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت طاقة في مارس آذار إنها خفضت إنفاقها الرأسمالي المقترح لسنة 2016 بنسبة 42 بالمئة إلى 1.8 مليار درهم كحد أقصى في رد فعل على تدني أسعار النفط.

وقالت طاقة إنها أنتجت 153 ألفا و700 برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الأول بانخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة عن العام السابق على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق.

وقال إدوارد لافيهر الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة طاقة "لقد قطعنا خطوات إضافية في تنفيذ استراتيجيتنا الموضوعة وذلك للتغلب على التحديات التي تفرضها بيئة أسعار النفط والغاز السائدة" مضيفا أن ذلك أدى إلى توفير ما يقارب المليار درهم خلال الربع الأول من العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت طاقة إنها لا تجري مباحثات مع أي كيان لبيع أصولها في قطاع النفط والغاز بعد أن قالت رويترز إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستبيع أصولا في القطاع بالخارج لكيان آخر مملوك أيضا لحكومة أبوظبي.

كما تدرس طاقة إصدارا دوليا لسندات بحسب ما ذكرت خدمة آي.إف.آر يوم الاثنين نقلا عن مصادر.