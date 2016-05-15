أرابتك الإماراتية تقلص خسائرها في الربع‭/‬1 بفضل ارتفاع الإيرادات

دبي 15 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة أرابتك الإماراتية للمقاولات اليوم الأحد تقلص خسائرها في الربع الأول بفضل ارتفاع الإيرادات.

وكانت الشركة سجلت خسائر في الفصول الخمسة المنصرمة وعزت ذلك إلى ارتفاع التكاليف وصعوبة الأوضاع في السوق.

وفي ابريل نيسان قال رئيس مجلس إدارة الشركة إن ارابتك قد تصل لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات هذا العام ومن المرجح ان تعاود تسجيل أرباح في 2017.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الخسائر بلغ 46.4 مليون درهم (12.63 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار. ويقارن ذلك مع خسائر بقيمة 279.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة خسائر في المتوسط عند 123.6 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأول 1.94 مليار درهم مقارنة مع 1.79 مليار قبل عام.

وصندوق آبار للاستثمار في أبوظبي أكبر مساهم في أرابتك. وشهدت الشركة الكثير من التقلبات خلال السنوات القليلة الماضية كان من بينها رحيل رئيس مجلس إدارتها ومعظم أفراد الإدارة العليا كما فشلت في الاتفاق على مشروع بقيمة 35.8 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.

كانت أرابتك تكبدت خسائر بقيمة 2.35 مليار درهم في 2015 بحسب بيانات رويترز.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)