جيت إيروايز الهندية تسجل أول ربح سنوي منذ 2007

نيودلهي 26 مايو أيار (رويترز) - سجلت جيت إيروايز ثاني أكبر شركة طيران في الهند من حيث عدد الركاب ربحا سنويا اليوم الخميس وذلك للمرة الأولى منذ 2007 وقبل عام من الموعد المحدد بموجب خطة إعادة هيكلة أطلقتها في 2014.

وقالت الناقلة المملوكة جزئيا للاتحاد للطيران في أبوظبي إن انخفاض تكلفة الوقود وارتفاع معدل تشغيل الطائرات ساعدها على التحول إلى الربحية في العام المنتهي في 31 مارس أذار لكنها حذرت من تنامي المنافسة في السوق المحلية وهو ما يضغط على العائدات.

وقالت جيت إيروايز في بيان إنها سجلت صافي ربح بلغ 12.12 مليار روبية (181 مليون دولار) في ذلك العام مقابل خسارة قدرها 20.97 مليار روبية في العام السابق.

وسجلت الشركة ربحا قدره 4.26 مليار روبية في الربع الرابع المنتهي في 31 مارس أذار مقابل خسارة بلغت 18.03 مليار روبية في الربع المماثل من العام السابق.

وخفضت جيت إيروايز ديونها بنحو 16.8 مليار روبية خلال العام لكنها لم تفصح عن أحدث مستوى للدين.

وقال ناريش جويال رئيس مجلس إدارة جيت إيروايز في البيان إن الشركة ستواصل التركيز على تقوية ميزانيتها العمومية لتعزيز نموها لكن لا تزال هناك تحديات هيكلية وأخرى متعلقة بالمنافسة.

وتتنافس جيت إيروايز مع إير إنديا التي تديرها الدولة ومع فيستارا وهي مشروع مشترك بين تاتا جروب والخطوط الجوية السنغافورية فيما يسمى بفئة الخدمة الكاملة في سوق محلية تهيمن عليها شركات الطيران منخفض التكلفة.

وبلغ نصيب جيت إيروايز من السوق المحلية 18.9 في المئة في أبريل نيسان انخفاضا من 23.1 في المئة قبل عام بحسب بيانات حكومية.