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صافي ربح ديار للتطوير بدبي يهبط 52% في الربع/4

Wed Jan 25, 2017 6:49am GMT
 
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دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنتها شركة ديار للتطوير في دبي اليوم الأربعاء أن صافي ربح الشركة هبط 52.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن الشركة ربحت 48.3 مليون درهم (13.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ربح قدره 101.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وذكرت شركة التطوير العقاري في بيان للبورصة أنها حققت ربحا بلغ 216.1 مليون درهم في عام 2016 بأكمله مقارنة مع 291.4 مليون درهم في 2015.

وارتفعت إيرادات العام الماضي بأكمله إلى 428.3 مليون درهم من 257.1 مليون درهم في 2015.

وعزت الشركة ارتفاع الإيرادات السنوية إلى "التطور الذي تشهده مشاريع الشركة وبالأخص مشروعي ذي آتريا ومون روز" لكنها لم تعط سببا لهبوط الأرباح الصافية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 