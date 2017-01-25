لمحة -سهم شركة ديار للتطوير الإماراتية يهبط 2.3%

0746 جمت -

* سهم شركة ديار للتطوير في دبي يتراجع 2.3 بالمئة إلى 0.65 درهم.

* البيانات المالية للشركة لعام 2016 تظهر انخفاض أرباح الربع الرابع من العام إلى 48.3 مليون درهم (13.2 مليون دولار) مقابل 101.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق وفقا لحسابات رويترز.

* الانخفاض الذي بلغ 52.4 بالمئة أسرع من انخفاض 25.8 بالمئة في أرباح العام بأكمله ولم تعط الشركة سببا لذلك.

* السهم حصل على دعم فني عند المستوى المنخفض الذي بلغه في منتصف يناير كانون الثاني عند 0.63 درهم.