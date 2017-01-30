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نمو أرباح دبي للإستثمار 2.9% في الربع/4

Mon Jan 30, 2017 11:35am GMT
 
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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز اليوم الاثنين من واقع البيانات المالية أن صافي ربح شركة دبي للاستثمار ارتفع 2.9 في المئة في الربع الأخير.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية -صندوق الثروة السيادي للإمارة- حصة 11.5 في المئة في الشركة.

وبلغت أرباح الشركة 368.5 مليون درهم (100.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 358.1 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2015.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الاثنين أن صافي ربحها في عام 2016 كاملا بلغ 1.22 مليار درهم ارتفاعا من 1.11 مليار درهم في 2015.

(الدولار= 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 