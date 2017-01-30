هبوط أرباح الواحة كابيتال بأبوظبي في الربع/4 مع ارتفاع المخصصات

أبوظبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من الواحة كابيتال اليوم الإثنين أن شركة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها سجلت هبوطا حادا في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي حيث ضغطت مخصصات تغطية خسائر الاستثمارات على الأرباح.

وسجلت الواحة -التي تملك حصة في إير كاب هولدنجز وهي شركة لتأجير الطائرات مدرجة في نيويورك- صافي ربح عائدا للمساهمين بلغ 19.5 مليون درهم (5.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقارن هذا مع ربح بلغ 121 مليون درهم في الربع الأخير من 2015 وفقا لحسابات رويترز. وتعلن الشركة نتائج مالية سنوية ولا تنشر أرقاما فصلية.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز دون إسهاب إن مخصصا استثنائيا لاستثمارات رئيسية دفع الأرباح للتراجع.

وقال بيان الواحة إنها سجلت ربحا للعام بأكمله بلغ 407 ملايين درهم بانخفاض 30.7 في المئة عن 2015.

وهبط إجمالي الدخل من إدارة الاستثمارات الرئيسية - التي تتضمن محافظ الشركات إير كاب ودنيا للتمويل والواحة لاند وستافورد مارين وصندوق الاستثمار في البنية التحتية والشركة الوطنية للخدمات البترولية - بنسبة 21 في المئة إلى 514.4 مليون درهم.

وقال البيان إن إير كاب التي تملك فيها الواحة حصة قدرها 15.23 في المئة سجلت أداء تشغيليا مستقرا في 2016.