صافي ربح بنك أبوظبي الوطني يرتفع 28% في الربع/4

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في الإمارة من حيث قيمة الأصول اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربحه بنسبة 28 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال بيان إن البنك الذي يجري حاليا عملية دمج مع منافسه بنك الخليج الأول حقق صافي ربح بلغ 1.33 مليار درهم (362.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وتقابل ذلك أرباح بلغت 1.04 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق في حين بلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم 1.28 مليار درهم.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية 0.45 درهم للسهم عن عام 2016 دون تغيير عن العام السابق.