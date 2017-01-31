صافي ربح إعمار مولز الإماراتية يرتفع 3.9% في الربع/4

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة إعمار مولز التابعة لإعمار العقارية ارتفاعا نسبته 3.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي في النتائج التي أعلنتها اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان إن صافي ربحها بلغ 452 مليون درهم إماراتي (123 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ربح بلغ 435 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكانت المجموعة المالية هيرميس تتوقع أرباحا قدرها 466.95 مليون درهم في حين توقع بنك سيكو البحرين أن تحقق الشركة أرباحا 468.95 مليون درهم.

وارتفع الدخل الفصلي من الإيجارات إلى 835 مليون درهم من 821 مليون درهم قبل عام.

وبالنسبة للعام بالكامل سجلت إعمار مولز صافي ربح 1.87 مليار درهم ارتفاعا من 1.66 مليار في 2015.

وتمتلك إعمار العقارية نحو 85 بالمئة من إعمار مولز بعد أن أدرجت النسبة المتبقية في 2014 في طرح كان وقتها هو الأكبر في منطقة الخليج منذ عام 2008 إذ بلغت قيمته 5.8 مليار درهم.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)