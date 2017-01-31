مقدمة 1-انخفاض أرباح بنك أبوظبي التجاري 16% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل)

أبوظبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء انخفاضا بلغ 16 في المئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى مع توقعات المحللين إذ أثرت مخصصات القروض الرديئة سلبا على أرباح البنك الأساسية.

وسجل ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول صافي ربح عائد للمساهمين قدره مليار درهم (272 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.19 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي ربح البنك 979 مليون درهم في المتوسط.

وبلغ إجمالي مخصصات الربع الأخير من العام الماضي 437 مليون درهم مقارنة مع 110 ملايين درهم قبل عام.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري في بيان إن آثار انخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي نتج عنها بيئة تتسم بشح السيولة مما دفع تكلفة الأموال ومخصصات خفض القيمة إلى الارتفاع عبر القطاع المصرفي.

وارتفع صافي دخل البنك من الفوائد والتمويل الإسلامي سبعة في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.57 مليار درهم. وزادت القروض والسلفيات إلى 158.5 مليار درهم بارتفاع ثمانية في المئة بينما بلغ إجمالي ودائع العملاء 155.4 مليار درهم بزيادة ثمانية في المئة أيضا.

واقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة عن سنة 2016 مقارنة مع 45 في المئة في 2015.