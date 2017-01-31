صافي ربح الخليج الأول الإماراتي ينخفض 11% في الربع/4

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك الخليج الأول ثالث أكبر مصرف في أبوظبي من حيث الأصول اليوم الثلاثاء هبوطا في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بلغ 11 بالمئة لكن نتائجه فاقت توقعات المحللين.

وقال بنك الخليج الأول - الذي يخوض عملية اندماج مع منافسه بنك أبوظبي الوطني - في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.53 مليار درهم (416.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقل صافي الربح عن الربع المقابل من العام السابق عندما حقق البنك 1.72 مليار درهم لكنه في الوقت ذاته أعلى من توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأرباح قدرها 1.37 مليار درهم.

وقال البنك إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها درهم واحد للسهم عن عام 2016 دون تغيير عن العام السابق.