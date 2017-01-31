مقدمة 1-ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الوطني في الربع/4 بفضل زيادة الرسوم

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من توم أرنولد

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في الإمارة من حيث قيمة الأصول اليوم الثلاثاء إن ارتفاع رسوم الإقراض ومبيعات التأمين قاد أرباحه إلى الصعود 28 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتضررت البنوك العاملة في الإمارات على مدى العامين الماضيين جراء زيادة القروض المتعثرة بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد وانخفاض تكاليف التمويل الناجم عن التنافس الشديد على الودائع نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وقال بنك أبوظبي الوطني الذي يجري حاليا عملية دمج مع بنك الخليج الأول إنه حقق صافي ربح بلغ 1.33 مليار درهم (362 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.04 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

ويتماشى ذلك مع توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم قبل إعلان النتائج.

وارتفع صافي الرسوم والعمولات إلى 588 مليون درهم بزيادة تسعة في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام وهو ما قال البنك في بيان إنه يرجع في الأساس إلى ارتفاع الرسوم المحققة من القروض ومبيعات منتجات التأمين.

وارتفع الدخل من تحويل العملات الأجنبية والاستثمار 69 في المئة خلال الربع الأخير من 2016 ليبلغ 283 مليون درهم. وبلغ صافي مخصصات خفض القيمة 311 مليون درهم بانخفاض 29 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2015.