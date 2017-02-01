أرباح فلاي دبي تتراجع في 2016 لكن الإيرادات ترتفع

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - هبطت أرباح فلاي دبي للطيران المنخفض التكلفة المملوكة للدولة العام الماضي وهو ما يشير إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع في الشرق الأوسط لكن إيرادات الشركة واصلت الارتفاع مع تعزيز دبي لدورها كمركز دولي.

وقالت فلاي دبي اليوم الأربعاء إن أرباحها انخفضت إلى 31.6 مليون درهم (8.6 مليون دولار) في 2016 مقارنة مع 100.7 مليون درهم في 2015 لكن الإيرادات زادت 2.4 في المئة إلى خمسة مليارات درهم.

ونقلت فلاي دبي عددا قياسيا من الركاب العام الماضي بزيادة 14.4 في المئة إلى 10.4 مليون مسافر مع إطلاقها رحلات إلى بانكوك وزيادة عدد رحلاتها على المسارات الحالية. وزاد أسطولها إلى 57 طائرة من 50 طائرة.

لكن غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي قال إن الشركة واجهت صعوبات في التسعير ومناخ التشغيل. وتعرضت العائدات لضغوط من تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الخليج نظرا لهبوط أسعار النفط إضافة إلى صعود الدولار المرتبط به الدرهم الإماراتي.

وتحطمت طائرة ركاب لفلاي دبي في روسيا في مارس أذار من العام الماضي وهو ما أسفر عن مقتل 62 شخصا كانوا على متنها. وقالت الشركة إنها تواصل دعم تحقيق في الحادث.