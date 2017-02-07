موانئ دبي: نمو أحجام المناولة 2.2% على أساس المقارنة بالمثل في 2016

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة موانئ دبي العالمية التي تعمل في مجال تشغيل الموانئ اليوم الثلاثاء إنها سجلت نموا في أحجام مناولة الشاحنات خلال عام 2016 بلغت 2.2 بالمئة على أساس المقارة بالمثل و3.2 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية.

وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها في بيان إنها قامت بمناولة 63.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما على مدار العام وهو ما يرجع في الأساس للنمو القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا.