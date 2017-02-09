مقدمة 1-العربية للطيران الإماراتية تتحول لتسجيل خسائر في الربع‭/‬4

(لإضافة تفاصيل وتعليق الشركة وسياق)

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة العربية للطيران منخفض التكلفة وهي شركة الطيران الوحيدة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسجيل خسائر في الربع الأخير من 2016 وفقا لحسابات رويترز من النتائج المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الخميس.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك جاء نتيجة وفرة المعروض في سوق الطيران الاقليمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.

وبلغت خسائر الشركة التي تتخذ من الشارقة مقرا 38.6 مليون درهم (10.51 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الثاني. ويقارن ذلك مع أرباح بقيمة 55.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015 وذلك وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات مالية.

وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 131.8 مليون درهم فيما توقع بنك سيكو البحريني تحقيق 127.9 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربح الشركة العائد للمساهمين في 2016 بأكمله بلغ 490.4 مليون درهم انخفاضا من 511.3 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة سبعة بالمئة عن عام 2016 انخفاضا من تسعة بالمئة عن أرباح 2015.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني "لقد تأثر الربع الأخير من عام 2016 بالتراجع الكبير الذي شهدته هوامش الأرباح لقطاع الطيران بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص."