مصحح-نمو أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم 10% في 2016

(لتصحيح الاسم في الفقرة قبل الأخيرة إلى غينيا عوضا عما ورد)

أبوظبي 28 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباح عام 2016 عشرة بالمئة ليصل إلى 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) رغم تراجع الإيرادات.

وقال عبد الله كلبان الرئيس التنفيذي للشركة إن هذه النتائج جاءت نتيجة لتركيز الشركة على تكلفة الإدارة والكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر للتكنولوجيا ومعدل الاستجابة.

وقالت الإمارات العالمية للألمنيوم إن الإيرادات هبطت تسعة في المئة إلى 17.1 مليار درهم بسبب انخفاض أسعار الألومنيوم.

وزاد إنتاج الشركة من الألومنيوم إلى 2.5 مليون طن من 2.4 مليون طن قبل عام.

وفي يونيو حزيران وافق مجلس إدارة الشركة على بناء منشأة لتعدين وتصدير البوكسيت في غينيا بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا.