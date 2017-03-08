اتصالات الإماراتية تقترح توزيعات أرباح بواقع 0.4 درهم للسهم عن النصف/2

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) المدرجة في أبوظبي في إشعار للبورصة إنها اقترحت دفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.4 درهم (0.11 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2016.

وأضافت أنه في حال موافقة المساهمين فإن إجمالي توزيعات الأرباح عن العام الماضي سيبلغ 0.8 درهم للسهم.

وفي 2015 دفعت الشركة أيضا توزيعات أرباح بواقع 0.8 درهم للسهم بما فيها 0.4 درهم للسهم عن النصف الثاني من ذلك العام.