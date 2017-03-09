دبي للاستثمار توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم مجانية بنسبة 5%

دبي 9 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة دبي للاستثمار المملوكة جزئيا لصندوق الثروة السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع عشرة بالمئة عن عام 2016.