ملخص-صافي ربح موانيء دبي العالمية يرتفع في 2016

20 مارس آذار (رويترز) - موانيء دبي العالمية:

* صافي ربح الشركة بلغ 1.13 مليار دولار في 2016 مقابل 883 مليون دولار في 2015.

* إيرادات الشركة بلغت 4.16 مليار دولار مقابل 3.97 مليار قبل عام.

* إجمالي ربح السهم ارتفع 26.7 بالمئة إلى 38 سنتا.