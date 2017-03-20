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ملخص-صافي ربح موانيء دبي العالمية يرتفع في 2016

Mon Mar 20, 2017 5:58am GMT
 
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20 مارس آذار (رويترز) - موانيء دبي العالمية:

* صافي ربح الشركة بلغ 1.13 مليار دولار في 2016 مقابل 883 مليون دولار في 2015.

* إيرادات الشركة بلغت 4.16 مليار دولار مقابل 3.97 مليار قبل عام.

* إجمالي ربح السهم ارتفع 26.7 بالمئة إلى 38 سنتا.

* الشركة تتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.2 مليار دولار في 2017 في ظل خططها للاستثمار في مشروعات بكل من جبل علي وبرنس روبرت وبيربيرا وداكار ولندن جيتواي. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 