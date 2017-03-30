مصحح-نمو أرباح صندوق مبادلة أبوظبي لثلاثة أمثالها في 2016
(لتصحيح اسم الشركة إلى مبادلة للتنمية بدلا من مبادلة للاستثمار)
أبوظبي 30 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي إن صافي الربح ارتفع لنحو ثلاثة أمثاله في 2016 في حين تحول الدخل الشامل الإجمالي إلى الربحية من خسارة في 2015 بفضل الاستثمارات المالية.
وحققت مبادلة 3.3 مليار درهم (899 مليون دولار) ربحا صافيا في 2016 مقارنة مع 1.2 مليار في 2015.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن الدخل الشامل الإجمالي، الذي يتضمن كل أشكال الدخل، بلغ 4.1 مليار درهم في 2016 مقارنة مع خسارة 1.3 مليار في السنة السابقة.
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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