مصحح-نمو أرباح صندوق مبادلة أبوظبي لثلاثة أمثالها في 2016

أبوظبي 30 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي إن صافي الربح ارتفع لنحو ثلاثة أمثاله في 2016 في حين تحول الدخل الشامل الإجمالي إلى الربحية من خسارة في 2015 بفضل الاستثمارات المالية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن الدخل الشامل الإجمالي، الذي يتضمن كل أشكال الدخل، بلغ 4.1 مليار درهم في 2016 مقارنة مع خسارة 1.3 مليار في السنة السابقة.