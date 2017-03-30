ملخص-طاقة أبوظبي تتكبد خسائر سنوية
30 مارس آذار (رويترز) - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة):
* تتكبد صافي خسائر 19 مليار درهم في السنة المالية.
* الإيرادات المجمعة 16.1 مليار درهم في السنة المالية مقابل 19.3 مليار في السنة السابقة.
* مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2016.
* تتوقع بدء إنتاج النفط في 2017 من منشأة أتروش بكردستان العراق البالغة طاقتها 30 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.