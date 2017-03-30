ملخص-طاقة أبوظبي تتكبد خسائر سنوية

* تتكبد صافي خسائر 19 مليار درهم في السنة المالية.

* الإيرادات المجمعة 16.1 مليار درهم في السنة المالية مقابل 19.3 مليار في السنة السابقة.

* تتوقع بدء إنتاج النفط في 2017 من منشأة أتروش بكردستان العراق البالغة طاقتها 30 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)