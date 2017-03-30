مقدمة 1-طاقة الإماراتية تخسر 5 مليارات دولار بسبب خفض قيمة أصول

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دبي 30 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، التي تسيطر عليها حكومة الإمارة، اليوم الخميس تكبد خسارة للعام بأكمله قدرها 18.55 مليار درهم (5.05 مليار دولار) في 2016.

وقالت طاقة في بيان إن صافي الخسارة ناتج في الأساس عن انخفاض في القيمة بعد خصم الضرائب بلغ 16.9 مليار درهم يرتبط بأصولها للنفط والغاز بسبب تراجع أسعار السلع الأولية.

وسجلت طاقة، المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي، صافي خسارة بلغ 1.8 مليار درهم في العام السابق. ولم تعلن الشركة عن تفاصيل أرباحها الفصلية لعام 2016.

وتتعرض طاقة لضغوط بسبب هبوط أسعار النفط شأنها شأن معظم شركات النفط العالمية. وتكبدت الشركة خسائر في الأرباع الستة السابقة.

وشرعت طاقة في برنامج رئيسي لخفض التكاليف قالت إنه أسفر عن وفورات بقيمة 13.2 مليار درهم على مدى العامين الأخيرين.

وهبطت إيردات الشركة السنوية 17 بالمئة إلى 16.1 مليار درهم وهو ما تقول طاقة إنه يرجع في الأساس إلى هبوط أسعار السلع الأولية وحجم الإنتاج.

وانخفض إنتاج الشركة إلى 137 ألفا و300 برميل من المكافئ النفطي يوميا بانخفاض خمسة بالمئة مقارنة مع 2015.

وقالت طاقة إن مشروعها في العراق، منشأة أتروش التي تبلغ طاقتها 30 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في كردستان، يمضي قدما ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج هذا العام.