ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 6% في الربع/2

دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، اليوم الأربعاء زيادة بنسبة ستة في المئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بما يتفق مع توقعات المحللين، مع ارتفاع صافي دخل الفائدة نتيجة نمو القروض وارتفاع أسعار فائدة الإقراض.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح قدره 2.02 مليار درهم (550 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران، مقارنة مع 1.91 مليار درهم قبل عام.

كان ثلاثة محللين توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا صافيا قدره 1.88 مليار درهم.

ويعتبر البنك، المملوك بنسبة 55.6 في المئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مؤشرا يعتد به على متانة اقتصاد دبي.

ونما اقتصاد الإمارة في النصف الأول من 2017 بوتيرة أقوى مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، بدعم من نمو أنشطة التجارة والإنشاء.

وزاد صافي دخل البنك من الفائدة ستة في المئة في الربع الثاني، وهو ما عزاه البنك إلى نمو القروض وارتفاع سعر الفائدة المعروض في التعاملات بين بنوك الإمارات بما طغى على أثر انكماش صافي هامش الفائدة.

وبلغ صافي هامش الفائدة 2.49 في المئة بانخفاض 0.06 في المئة عن مستواه قبل عام لكنه تحسن عن الربع الأول.

وانخفض صافي الدخل من غير الفائدة سبعة في المئة بسبب تراجع المكاسب من بيع أوراق مالية استثمارية.