مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك دبي الإسلامي نحو 14% في الربع/2

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19 يوليو تموز (رويترز) - حقق بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الإمارات، زيادة في صافي ربح الربع الثاني من العام بلغت نحو 14 بالمئة ليتجاوز توقعات المحللين، بدعم من الدخل القوي من التمويل الإسلامي.

وقال البنك في بيان إنه حقق 1.06 مليار درهم (288 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية يوم 30 يونيو حزيران. يأتي ذلك مقارنة مع أرباح بلغت 928.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2016.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يحقق البنك صافي ربح قدره 979 مليون درهم بينما توقعت أرقام كابيتال أن يربح 972 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح بفضل زيادة 18 بالمئة في صافي الدخل من التمويل الإسلامي لكن الدخل من الرسوم والعمولات وصرف العملة انخفض 7.7 بالمئة.

وخلال الربع الثاني تضاعف صافي مخصصات انخفاض القيمة لأكثر من مثليه على أساس سنوي إلى 186.5 مليون درهم.