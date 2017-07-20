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تراجع أرباح أبوظبي التجاري 10.4% في الربع/2

Thu Jul 20, 2017 11:08am GMT
 
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20 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الخميس تراجع أرباح الربع الثاني من العام 10.4 بالمئة تمشيا مع توقعات المحللين.

وحقق ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 1.01 مليار درهم (275.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 1.13 مليار درهم قبل عام حسبما أفاد البيان المالي للبنك.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ربحا صافيا قدره 1.11 مليار درهم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 