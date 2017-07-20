مقدمة 1-تراجع أرباح أبوظبي التجاري 10.4% في الربع/2

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أبوظبي 20 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الخميس عن انخفاض بلغ 10.4 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام مع ارتفاع مخصصات خفض القيمة وانخفاض دخل غير الفائدة.

وسجل ثاني أكبر بنك في أبوظبي من حيث الأصول صافي ربح عائد إلى المساهمين بلغ 1.01 مليار درهم (275.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل ربح قدره 1.13 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بحسب البيان المالي للبنك.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز صافي ربح قدره 1.11 مليار درهم في المتوسط.

وجنب بنك أبوظبي التجاري 427.4 مليون درهم مخصصات لانخفاض القيمة في الربع الثاني مقابل 350.8 مليون درهم في الربع الثاني من 2016.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري في البيان "حقق البنك نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من 2017... تأثر صافي الأرباح خلال الفترة بالزيادة الطارئة على المخصصات العامة وانخفاض الدخل من غير الفوائد خلال الربع الثاني من العام."

وبلغت القروض والسلف 164.3 مليار درهم في 30 يونيو حزيران مقابل 158.5 مليار درهم في 31 ديسمبر كانون الأول 2016 بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 161.8 مليار درهم مقابل 155.4 مليار درهم في الفترة نفسها قبل عام.