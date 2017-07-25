مقدمة 1-دو الإماراتية تنهي تراجع الأرباح بنتائج مستقرة في الربع/2

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من الكسندر كورنول

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت دو، ثاني أكبر مشغل اتصالات في الإمارات العربية المتحدة، عن تغير لا يكاد يذكر في صافي الربح الفصلي اليوم الثلاثاء لتوقف تراجعات متوالية في الأرباح.

وحققت دو، التي أنهت احتكار منافستها اتصالات في 2007، صافي ربح بلغ 446.6 مليون درهم (121.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو حزيران مقارنة مع 445.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي حسبما جاء في بيان للبورصة.

ووفقا لبيانات رويترز سجلت الشركة تراجعا في الأرباح على أساس سنوي في الأرباع العشرة السابقة.

تتراجع نتائج الشركة منذ أواخر 2014 بفعل الزيادة المطردة في رسوم الامتياز - أو الضرائب - التي تحصلها الحكومة مما يبطل أثر نمو سوق اتصالات الهاتف المحمول.

وكان بنك سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرمس توقعا أن تحقق دو ربحا 373.2 و409.3 مليون درهم على الترتيب.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 3.26 مليار درهم مقارنة مع 3.07 مليار درهم قبل عام.