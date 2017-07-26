بنك أبوظبي الأول يربح 2.56 مليار درهم في الربع/2

أبوظبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس من اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، اليوم الأربعاء أن البنك حقق ربحا صافيا قدره 2.56 مليار درهم (697.5 مليون دولار) في الربع الثاني من العام.

وبناء على "نتائج افتراضية"، انخفض صافي ربح البنك من 2.68 مليار درهم قبل عام، وهو ما يرجع في الأساس إلى تباطؤ زخم الأنشطة.

وهذه هي أول نتائج مجمعة لأكبر بنكين في أبوظبي، وهما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، بعد اندماجهما في أبريل نيسان لإنشاء واحد من أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت ربحا قدره 2.57 مليار درهم للبنك المندمج.

وقال بنك أبوظبي الأول، الذي كشف عن إجمالي أصول بقيمة 625 مليار درهم، إن عملية الاندماج "تحرز تقدما ملموسا" لكنه لم يذكر متى سيتم استكمالها.