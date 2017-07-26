مقدمة 1-مسؤول: أرباح بنوك الإمارات ستنمو نحو 5% في النصف/2

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من نويد جبارخيل وتوم أرنولد

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن البنوك في الإمارات العربية المتحدة ستحقق نموا في الأرباح بنحو خمسة بالمئة في النصف الثاني من 2017 دون تغير يذكر عن النصف الأول مع انحسار القروض الرديئة وتكيف المصارف مع الأزمة القطرية.

ومن بين خمسة بنوك كبيرة أعلنت نتائجها المالية هذا الربع سجلت أربعة منها تحسنا في الأرباح بفضل ارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض المخصصات.

وقال الغرير، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول "إذا نظرت إلى نتائج البنوك التي أعلنت حتى الآن، فهناك نمو خمسة في المئة في المجمل.

"رغم ما تراه حولنا، فإذا قارنت ذلك مع بقية العالم، ستجد أنها نتيجة مذهلة."

وتحاول البنوك التكيف مع هبوط أسعار النفط منذ يونيو حزيران 2014 وهو ما كبح أرباحها التي كانت في خانة العشرات وزادت القروض المتعثرة لدى بعضها.

وقال الغرير في مقابلة "الاقتصاد بأكمله والحكومة والقطاع المصرفي يقبلون أن تحوم أسعار النفط حول 50 دولارا، لذا عليهم التعايش مع ذلك وجعله جزءا من عمليات التخطيط لديهم".