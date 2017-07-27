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ملخص-صافي ربح تبريد الإماراتية يرتفع في الربع/2

Thu Jul 27, 2017 6:53am GMT
 
[-] نص [+] 

    27 يوليو تموز (رويترز) - الشركة الوطنية للتبريد المركزي
(تبريد):
    * صافي الربح العائد للمساهمين 117.3 مليون درهم في الربع
الثاني من السنة مقارنة مع 97 مليون درهم قبل عام.
    * إيرادات الربع الثاني 369.1 مليون درهم مقارنة مع 323.1
مليون قبل عام.
    * مجلس الإدارة يوافق على إصدار 1.09 مليار سهم في الشركة
لصالح كهربل من خلال تحويل سندات.
    * مجلس الإدارة يوافق على إصدار 890.8 مليون سهم لصالح شركة
جنرال انفستمنت من خلال تحويل سندات.
    * مجلس الإدارة يوافق على زيادة رأسمال الشركة إلى 2.72 مليار
درهم من 738.5 مليون درهم.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 