صافي ربح اتصالات الإماراتية يهبط 15% في الربع/2 مع ارتفاع المخصصات

أبوظبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهر التقرير المالي الكامل لشركة اتصالات الإماراتية اليوم الخميس أن الشركة سجلت انخفاضا نسبته 14.7 بالمئة في صافي الربع العائد للمساهمين في الربع الثاني من العام الحالي مع زيادة مخصصات انخفاض القيمة.

وكانت أكبر شركة لتشغيل خدمات الاتصالات في العالم أصدرت أمس الأربعاء بيانا تقول فيه إن صافي ربحها ارتفع ستة بالمئة لكنها لم تنشر تفاصيل صافي ربحها العائد للمساهمين، والذي يترقبه المستثمرون عن كثب.

وحسبما أظهر بيان للبورصة، بلغ صافي الربح 1.97 مليار درهم إماراتي (536.40 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 2.31 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويرجع انخفاض الأرباح إلى زيادة المخصصات وانخفاض الإيرادات.

وبلغ إجمالي حجم المخصصات 184.72 مليون درهم مقارنة مع 21.9 مليون درهم قبل عام. وبلغ إجمالي الإيرادات 12.83 مليار درهم مقارنة مع 13.32 مليار درهم.

وكان بنك سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس توقعا ربحا فصليا بقيمة 2.19 مليار و2.18 مليار درهم بالترتيب.

وستصرف اتصالات توزيعات مؤقتة بواقع 40 فلسا للسهم عن أرباح النصف الأول من 2017 حسبما ذكر البيان.

وبلغ حجم قاعدة مشتركي اتصالات في الإمارات العربية المتحدة 12.4 مليون مشترك بزيادة اثنين بالمئة على أساس سنوي.