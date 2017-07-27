الاتحاد للطيران تخسر 1.87 مليار دولار في 2016

أبوظبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت الاتحاد للطيران اليوم الخميس عن خسارة ضخمة لعام 2016 مع تضرر الأرباح الأساسية جراء المخصصات المرتبطة بالطائرات والانكشافات.

والاتحاد إحدى أكبر ثلاث ناقلات جوية في منطقة الشرق الأوسط.

وتكبدت الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا خسارة صافية بلغت 1.87 مليار دولار في 2016 مقارنة مع ربح صاف بقيمة 103 ملايين دولار قبل عام حسبما جاء في بيان لها.

وهذه هي المرة الأولى التي تمنى فيها الشركة البالغ عمرها 14 عاما بخسائر منذ أن بدأت تحقق أرباحا في 2011.

يأتي نشر النتائج المالية في فترة صعبة للشركة المملوكة للحكومة والتي شهدت مغادرة الرئيس التنفيذي المخضرم جيمس هوجن في الأول من يوليو تموز.