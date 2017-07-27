مقدمة 1-الاتحاد للطيران تسجل أول خسارة منذ 2010

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من ستانلي كارفالو وألكسندر كورنويل

أبوظبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الاتحاد للطيران اليوم الخميس تكبد الشركة خسارة بلغت 1.9 مليار دولار في العام الماضي متضررة من المخصصات المرتبطة بالطائرات والاستثمارات في شركات طيران أوروبية متعثرة.

والاتحاد إحدى أكبر ثلاث ناقلات جوية في منطقة الشرق الأوسط.

والخسارة التي يقابلها صافي ربح بلغ 103 ملايين دولار في السنة السابقة هي الأولى التي تمنى بها الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا منذ أن بدأت تحقق أرباحا في عام 2011.

وشهدت شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط نموا بطيئا في العامين الأخيرين مع تقلص ميزانيات السفر في المنطقة جراء تدني أسعار النفط وموجة من الهجمات المسلحة في أوروبا وتركيا أدت إلى تراجع الحركة من الشرق إلى الغرب.

ومع تعرض أسعار التذاكر أيضا لضغوط جراء اشتداد المنافسة، أعلنت طيران الإمارات أكبر ناقلة في المنطقة في مايو أيار أول انخفاض للأرباح الفصلية في خمس سنوات.

وتمر الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي بفترة من التغيرات شهدت مغادرة الرئيس التنفيذي المخضرم جيمس هوجن في الأول من يوليو تموز. وعينت الشركة البالغ عمرها 14 عاما الأيرلندي راي جاميل رئيسا تنفيذيا مؤقتا في مايو أيار.