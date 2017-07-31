ملخص-انخفاض صافي أرباح أرامكس دبي 23% في الربع/2
31 يوليو تموز (رويترز) - أرامكس:
* صافي ربح الربع الثاني من السنة 97 مليون درهم مقابل 125.7 مليون درهم قبل عام.
* إيرادات الربع الثاني 1.12 مليار درهم مقارنة مع 1.11 مليار قبل عام.
* صافي أرباح الربع الثاني "تأثر سلبا بتسوية القيمة العادلة لمرة واحدة والمتعلقة باستثمار أرامكس في شركة أرامكس المشرق للخدمات اللوجستية في مصر" خلال الربع الثاني من 2016.
* إيرادات الربع الثاني والنصف الأول تأثرت أيضا بتقلبات أسعار العملات خاصة الجنيه المصري.
* تقول إن الأداء في دول مجلس التعاون الخليجي شهد تباطؤا نظرا لموسم العطلات وحالة عدم التيقن الاقتصادي السائدة.
* تقول إن الإيرادات حققت مستويات نمو جيدة في كل من آسيا وآسيا-المحيط الهادي والولايات المتحدة وافريقيا.
* خدمات النقل السريع سجلت نموا في خانة العشرات في الربع الثاني وتظل المساهم الرئيسي في أداء الشركة المالي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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