تراجع صافي ربح الدار العقارية 5.6% في الربع/2

أبوظبي 3 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة الدار العقارية، شركة البناء شبه الحكومية المشيدة لحلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي، اليوم الخميس تراجع أرباح الربع الثاني من العام 5.6 بالمئة في ظل انخفاض الإيرادات بنسبة في خانة العشرات.

تأتي هذه النتائج في ظل تباطؤ الاقتصاد وسوق العقارات في العاصمة الإماراتية الغنية بالنفط.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 620 مليون درهم (169 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 657.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كانت الشركة قالت في بيان سابق على موقعها الإلكتروني إنها حققت صافي ربح 620 مليون درهم في الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 654 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق الدار ربحا صافيا فصليا 631.72 مليون درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحقق الشركة 600 مليون درهم.

وبلغ إجمالي إيرادات الدار في الربع الثاني 1.35 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في الربع الثاني من 2016 بانخفاض نحو 20 بالمئة.

وأعلنت الدار عن أربعة استثمارات جديدة خلال النصف الأول من 2017 "لتقوم باستكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والتي تضم مجموعة من الاستثمارات في قطاعات متعددة"، بحسب البيان.

وأضافت الشركة" تستمر شركة الدار العقارية في تقييم الفرص لأصول عالية الجودة من أجل تعزيز الأصول المدرة للإيرادات المتكررة".

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة التي جنبتها الشركة إلى 6.84 مليون درهم في الربع الثاني مقارنة مع26 مليون درهم قبل عام.