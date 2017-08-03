بيان: ارتفاع أرباح ماجد الفطيم الإماراتية 4% في النصف/1

القاهرة 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج غير المدققة لماجد الفطيم الإماراتية المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ارتفاع أرباح الشركة أربعة بالمئة في النصف الأول من هذا العام.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن أرباحها ارتفعت إلى 0.5 مليار دولار قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في حين ارتفع إجمالي إيراداتها أربعة بالمئة إلى 4.3 مليار دولار.

لكنها قالت إن نسبة نمو الأرباح كانت ستبلغ تسعة بالمئة "في حال ثبات أسعار الصرف.. يعود الفارق بصورة كبيرة إلى تعويم الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2016".

وتمتلك ماجد الفطيم وتدير 21 مركزا للتسوق وثلاثة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. كما أن للشركة امتياز الاستخدام الحصري للعلامة التجارية كارفور في 38 سوقا بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وتدير أكثر من 210 متاجر في 15 دولة بحسب البيان.