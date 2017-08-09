أرابتك تتحول للربحية في الربع/2

دبي 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة أرابتك القابضة للإنشاءات اليوم الأربعاء إنها تحولت لتحقيق صافي ربح في الربع الثاني من العام بدعم أرباح استثمارها في ديبا لمقاولات التصميم والتجهيزات الداخلية إضافة إلى خفض التكاليف.

وحققت أرابتك ربحا صافيا عائدا للمساهمين في الشركة الأم 39.8 مليون درهم (10.8 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 186.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وهذا هو ثاني ربع على التوالي تحقق فيه أرابتك أرباحا. وفي عامي 2015 و2016 تكبدت الشركة خسائر في ظل تباطؤ سوق البناء المحلية، التي تضررت من إجراءات التقشف الحكومية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وتغييرات في الإدارة الداخلية.

وفي محاولة لتحسين الأوضاع عينت الشركة هاميش تيرويت رئيسا تنفيذيا للمجموعة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وتم خفض التكاليف العامة والإدارية بأكثر من النصف في الربع الثاني من العام الحالي.

وحققت أرابتك أرباحا من شركات زميلة مثل ديبا التي تمتلك أرابتك حصة 24.3 بالمئة فيها، وبلغت هذه الأرباح 22.9 مليون درهم في النصف الثاني مقابل خسائر 34.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة عن إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم في وقت سابق هذا العام في إطار برنامجها لإعادة الرسملة. ويظهر بيان التدفقات النقدية أن حصيلة إصدار الحقوق بلغت 1.1 مليار درهم بعد خصم تسوية رصيد قرض من طرف ذي علاقة.

وحصلت أرابتك على قرض بقيمة 400 مليون درهم من أكبر مساهميها وهي شركة آبار للاستثمار بأبوظبي في يونيو حزيران عام 2016.